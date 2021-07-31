Детали Судье Вовку, который штампует незаконные решения по делу Медведчука, после смены власти будет некуда бежать

2021-07-31 11:38

 

Адвокаты Виктора Медведчука заявили, что власть заставляет судей идти против закона. Дело в том, что Офис президента требует от судьи Вовка выполнять указки Банковой и держать Медведчука под домашним арестом под любым предлогом. Вовк это и делает. Ранее он продлил домашний арест Медведчуку даже после того, как адвокаты главы политсовета ОПЗЖ просто-таки разбили аргументы обвинения.

Судья Вовк мог бы сидеть тихо и не светиться, раз уж его ОП взял на крючок, но при этом этот оборотень в мантии показательно отпускает на свободу криминального авторитета Умку, очевидно, что за большую взятку. То есть всем нам говорят: эти беспредельщики ничего не боятся. А зря.

Судья Вовк – это новый судья Киреев (если вы забыли, это тот, который кошмарил в судах Юлию Тимошенко, а затем после смены власти сбежал в Россию). Только вот Кирееву было куда бежать, а куда побежит Вовк после смены власти? В Россию его не пустят, а если и пустят, тот мигом "упакуют" за преследование близкого друга Владимира Путина. Западу Вовк не нужен, его попросту вернут назад в Украину. Да и в Молдову бежать Вовку опасно – кейс судьи Чауса показателен, могут ведь украсть.

Поэтому мне непонятна логика судьи Вовка и многих других судей, которые согласились служить Зеленскому и выполняют заведомо преступные указания. Что вы будете делать, когда власть Зе падет? Ведь это произойдет очень скоро, а бежать вам будет некуда.

Уважаемые судьи, прекращайте издеваться над законом, освобождайте Медведчука. Это будущий лидер нашей страны, который вытащит нас из ямы.

Александр Кальченко

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Детали

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