Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Следом за бензином на украинских АЗС подорожал автогаз

2021-08-03 08:45

В Украине наблюдается очередное повышение средней цены сжиженного газа в сетях АЗС. Цена вновь побила рекорд - 16,88 гривен за литр. Максимальная цена за литр автогаза составляет 17,78 гривен.

Как сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 копеек/л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и Рур групп стоимость ресурса выросла в среднем на 20 копеек/л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно, отмечает издание. На 10 копеек за литр газа подняли цены Фактор, Marshal, Авантаж 7 и Катрал. От пяти до 20 копеек за литр автогаза стали брать больше в БРСМ-Нафта, SUNOIL, Motto, Овис, Luxwen и Mango.

В целом с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 380 грн/т.