Экономика На сколько в Украине за месяц подешевели бензин, дизельное топливо и автогаз

2025-05-02 11:32

В Украине в апреле средние розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз снизились почти на одну гривну за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95, информирует enkorr.

Так, по состоянию наданное время:

  • бензин А-95 в среднем стоит 54,81 грн/л (на 0,85 грн меньше по сравнению с мартом),
  • дизельное топливо - 53,54 грн/л (минус 0,82 грн),
  • автогаз - 35,32 грн/л (минус 0,81 грн).

Ключевым фактором удешевления стало падение мировых цен на нефть, которая после начала полномасштабного вторжения в Украину остается основным источником для импортных поставок топлива. В апреле цена на нефть марки Brent снизилась с 74 до 63 долларов за баррель.

Это также повлияло на пересмотр прогнозов Нацбанка. В апреле НБУ снизил ожидания годового роста цен на топливо - до 1,2% к концу 2025 года против 13,5% в январском прогнозе.

Однако уже в мае цены могут несколько вырасти - из-за введения обязательной добавки биоэтанола в автомобильный бензин. Из-за этого производители топлива планируют установить соответствующую наценку.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бензин, газ и ДТ подорожают - Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

2024-09-03 09:24

В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин

2024-09-02 16:48

Бензин в Україна найближчим часом може подорожчати - якою стане ціна за літр

2024-02-16 11:32

До Нового року ціна на бензин в Україні впаде до 30 грн, — експерт паливного ринку

2023-12-22 21:36

Еще новости в разделе "Экономика"

На сколько в Украине за месяц подешевели бензин, дизельное топливо и автогаз

2025-05-02 11:32

Евросюз отказался продлевать торговый безвиз с Украиной, который действует до 5 июня

2025-05-01 11:34

Украина за счет кредита ЕБРР планирует закупить миллиард кубометров газа

2025-04-30 11:28

Банки Украины активно закрывают отделения, переводят обслуживание в онлайн

2025-04-28 13:32
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

На сколько в Украине за месяц подешевели бензин, дизельное топливо и автогаз 2025-05-02 11:32
Евросюз отказался продлевать торговый безвиз с Украиной, который действует до 5 июня 2025-05-01 11:34
Украина за счет кредита ЕБРР планирует закупить миллиард кубометров газа 2025-04-30 11:28
Банки Украины активно закрывают отделения, переводят обслуживание в онлайн 2025-04-28 13:32