Экономика На сколько в Украине за месяц подешевели бензин, дизельное топливо и автогаз

2025-05-02 11:32

В Украине в апреле средние розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз снизились почти на одну гривну за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95, информирует enkorr.

Так, по состоянию наданное время:

бензин А-95 в среднем стоит 54,81 грн/л (на 0,85 грн меньше по сравнению с мартом),

дизельное топливо - 53,54 грн/л (минус 0,82 грн),

автогаз - 35,32 грн/л (минус 0,81 грн).

Ключевым фактором удешевления стало падение мировых цен на нефть, которая после начала полномасштабного вторжения в Украину остается основным источником для импортных поставок топлива. В апреле цена на нефть марки Brent снизилась с 74 до 63 долларов за баррель.

Это также повлияло на пересмотр прогнозов Нацбанка. В апреле НБУ снизил ожидания годового роста цен на топливо - до 1,2% к концу 2025 года против 13,5% в январском прогнозе.

Однако уже в мае цены могут несколько вырасти - из-за введения обязательной добавки биоэтанола в автомобильный бензин. Из-за этого производители топлива планируют установить соответствующую наценку.