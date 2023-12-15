Экономика В Украине резко начали снижаться цены на газ для авто

2023-12-15 14:35

Средняя розничная цена на автогаз в Укарине снизилась на 1,01 грн - до 33,17 гривны за литр. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

На автозаправочных станциях WOG и ОККО автогаз подешевел на 1,05 грн и на 1,13 грн - в среднем до 33,61 грн/л и 33,49 грн/л соответственно.

Mango, KLO, Marshal, ZOG, Luxwen, RLS, Катрал и Авантаж 7 сбросили цену на автогаз на одну гривну.

Сети как Shell, Авиас, U.GO, Rodnik, Рур Групп, UPG, Укрнафта и другие снизили цены на 0,25-2,4 грн.

Также сообщается, что на аукционе Украинской энергетической биржи 12 декабря стоимость сжиженного газа снизилась до 35 тыс.-36 тыс. грн/т, что на 6 200 грн/т меньше результата торгов 8 декабря и на 25 тыс. грн/т меньше средней цены в ноябре.

К резкому снижению цен привели мощные импортные объемы автогаза, а также существенное падение потребления.