Украина Умер Евгений Марчук - первый первый глава СБУ, экс-премьер и бывший министр обороны Украины

2021-08-05 09:21

Умер четвертый премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом сообщила нардеп Юлия Тимошенко в Facebook в четверг, 5 августа.

"Первый председатель СБУ, четвертый премьер-министр Украины, бывший министр обороны и секретарь СНБО ... Человек, олицетворяющей целую эпоху в украинской политике …", - написала она.

У Марчука остались вдова и два сына от первого брака.

Евгений Марчук родился в 1941 году в Одесской области. По специальности – учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. С 1963 года служил в КГБ и в 1990-м был назначен первым замглавы этой структуры в УССР. В независимой Украине возглавил созданную Службу безопасности Украины при президенте Леониде Кравчуке и руководил ей с 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994-го. С 1994-го – генерал армии.

Два раза избирался в Раду. В 1995 году назначен премьером во время каденции Леонида Кучмы, спустя четыре года – секретарем СНБО.

В 2003-2004 годах руководил Министерством обороны. С началом войны России против Украины побывал в составе делегации на минской переговорной площадке (2015-2019), причем с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 года возглавлял ее.