Мир фото Пожары в Греции: сгорели сотни домов, люди бегут от огня на пляжи, туристов эвакуирует береговая охрана

2021-08-05 11:22

Греческая береговая охрана эвакуировала жителей острова Эвбея, вынужденных спасаться от пожаров по морю с одного из местных пляжей.

Также эвакуацию проводили и в южном регионе Греции Пелопоннес, где тоже бушуют пожары, - там около 85 человек оказались на пляже в Евии, с эвакуацией помогали частные лодки.

Ранее сгорели более сотни домов и предприятий и не менее 80 автомобилей в пригороде Афин. В окрестностях столицы Греции пожарные использовали вертолеты и самолеты для сброса воды на леса вокруг Татои, в 20 километрах к северу от Афин, где ночью пожары тушили более 500 пожарных.

Евросоюз уже направил помощь Греции и другим странам Юго-Восточной Европы, которые борются с масштабными лесными пожарами. При этом шлейфы дыма от пожаров в регионе хорошо заметны на спутниковых снимках, которые также показали, что интенсивность лесных пожаров в Турции была на самом высоком уровне с начала записей в 2003 году.