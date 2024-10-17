Политика Украина и Греция подписали соглашение о безопасности

2024-10-17 21:37

 

Греция обязалась предоставить дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель подписал с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в четверг, 17 октября.

Указано, что Греция оказывает Украине военную помощь в начале полномасштабного российского вторжения. А этим документом закреплена готовность Афин обеспечивать наиболее насущные потребности украинского войска и дальше.

"Вместе с партнерами Греция будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16", - говорится в сообщении.

Кроме того, в документе говорится об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против РФ, привлечении государства-агрессора к ответственности и возмещении ущерба, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства.

Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство нашей страны в ЕС и НАТО, а также одобряет Формулу мира.

Соглашение подписано во исполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года. В целом Украина заключила уже 27 двусторонних соглашений: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией, а теперь и с Грецией.

Ранее в октябре Украина подписала соглашение с Хорватией. Но этот документ не включал обязательств по безопасности, подобных тем, которые предоставляются в соответствии с декларацией G7.

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