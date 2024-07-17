Мир Греция продлила военно-морские учения, чтобы блокировать транспортировку роССийской нефти

2024-07-17 08:24

Греция продлила военно-морские учения, которые в значительной степени сдерживают транспортировку российской нефти у ее побережья и заставляют перенаправлять ее в другие места. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации Гидрографической службы Военно-морских сил Греции, учения в Лаконийском заливе, которые должны были завершиться 15 июля, продлятся еще два месяца.

Афины ранее заявили, что учения призваны остановить перевалку российской нефти с борта на борт устаревших судов, которая может представлять угрозу безопасности в море.

Военно-морские мероприятия были введены в мае 2024 года и несколько раз продлевались. С 4 мая, когда запрет вступил в силу, в районе учений не было зафиксировано ни одной перевалки нефти с судна на судно.

Данные компании Kpler и статистика отслеживания судов свидетельствуют, что перевалку преимущественно осуществляют в других районах, в частности, в водах у берегов Египта, Мальты и стран Западной Африки.