Украина фото На Донбассе обстрелян населенный пункт - снаряд попал в жилой дом в Красногоровке

2021-08-05 12:01

В Красногоровке Донецкой области из-за обстрела оккупантами города повреждена квартира в многоэтажке и ранен местный житель.

Об этом сообщил в ФБ председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

«Около часа назад враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек - местный житель 1965 года рождения», - написал руководитель области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.