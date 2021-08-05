В Красногоровке Донецкой области из-за обстрела оккупантами города повреждена квартира в многоэтажке и ранен местный житель.
Об этом сообщил в ФБ председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.
«Около часа назад враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек - местный житель 1965 года рождения», - написал руководитель области.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.