Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД

Первые военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые были отправлены на помощь врагу в Курскую область, вероятно уже стали целью для украинских бойцов.
Об этом сообщает Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрея Коваленко.
По словам Коваленко, первые северокорейские бойцы уже попали под обстрел. Информация об их судьбе не уточняется.
КНДР отправила войска в Украину
Недавно стало известно, что Северная Корея отправила своих военнослужащих на помощь России в ее войне против Украины. По заявлению российского диктатора Владимира Путина, это решение является частью так называемого "стратегического партнерства" между Россией и КНДР.
Позже руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил, что северокорейские военные могут присоединиться к боевым действиям против Украины уже в ноябре.
Также согласно данным ГУР, Россия вооружила военных КНДР:
По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкена, Штаты фиксируют в Курской области около 8 тысяч северокорейских солдат.