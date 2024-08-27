ВОЙНА В Украине Украина готовит ответ рашистам на вчерашний массированный обстрел

2024-08-27 10:26

Украина готовит ответ рашистам на массированный обстрел в понедельник. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

"Ночью россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура", – заявил он.

Умеров подчеркнул, что это очередное доказательство необходимости Украины иметь дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

"Украина готовит свои ответы. Оружием собственного производства", – отметил министр.