ВОЙНА В Украине Украина готовит ответ рашистам на вчерашний массированный обстрел

2024-08-27 10:26

Украина готовит ответ рашистам на массированный обстрел в понедельник. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

"Ночью россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура", – заявил он.

Умеров подчеркнул, что это очередное доказательство необходимости Украины иметь дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

"Украина готовит свои ответы. Оружием собственного производства", – отметил министр.

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В Харькове СБУ задержала шпиона, который хотел передать врагу позиции комплексов Patriot 2024-08-27 11:33