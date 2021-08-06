Курьезы фото В Житомирской области угонщик спрятал краденый байк способом, который удивил даже полицию

2021-08-06 14:23

В Олевске Житомирской области угонщик байка решил спрятать его в специально выкопанной 2-метровой яме. Как сообщили в полиции Житомирской области, они впервые столкнулись с таким способом сокрытия похищенных вещей.

"3 августа в отделение полиции №2 (г. Олевск) Коростенского РУП обратился местный житель с сообщением о похищении его мотоцикла Lonkin 250. Мужчина рассказал, что транспортное средство находилось во дворе его дома, откуда ночью и исчез", - информирует полиция Житомирской области.

Во время первоочередных мероприятий полицейские заподозрили в совершении правонарушения местного жителя, который ранее уже был осужден за имущественные преступления. При осмотре по месту жительства 41-летнего мужчины правоохранители и обнаружили угнанный мотоцикл. Он находился в огромной яме и чтобы его изъять, пришлось потрудиться лопатами.

"Предварительно, яму глубиной около 2 м мужчина выкопал в ту же ночь. А вот почему принял такое решение, вразумительного ответа получить не удалось", - комментирует начальник отделения полиции №2 Игорь Григоришин.

Предварительная правовая квалификация которой - ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Такие действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.