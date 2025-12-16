ВІЙНА В Україні Мешканець Львівщини намагався на мотоциклі прорвати кордон та потрапити до Румунії

2025-12-16 11:34

Мешканець Львівщини намагався на мотоциклі прорватись до Румунії через пункт пропуску у Чернівецькій області. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Ввечері до пункту пропуску Порубне на мотоциклі прибув громадянин України. Чоловік мав намір виїхати до Румунії, однак проходити прикордонно-митний контроль він не збирався, знаючи, що не має підстав для виїзду з України. Тож просто спробував на великій швидкості прорватися через пункт пропуску до сусідньої країни", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники Чернівецького загону миттєво подали команду Бар'єр та затримали порушника за допомогою засобів примусової зупинки.



Зловмисником виявився житель Львівської області 1992 року народження. Відносно затриманого складені протоколи. Порушника та мотоцикл передано представникам Національної поліції.