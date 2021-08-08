Украина Умер украинский художник Ройтбурд

2021-08-08 12:30

Умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу режисера Олега Сенцова.

"Александр Ройтбурд. R.I.P", - написал Сенцов.

Обновлено: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Ройтбурд в последнее время плохо себя чувствовал, однако работал, а также мечтал о создании в Одессе музея современного искусства.

"В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы - не только развития и реставрации Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационных работах... А еще - горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память", - написал Ткаченко на своем Telegram-канале.

Что известно о художнике

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил соучредителем ассоциации "новое искусство" (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год - президентом.

Кроме того, он работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.

В 2017 году он выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. 4 сентября 2019 года Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд обжаловал это решение. Суды продолжались до 18 декабря, когда новоизбранный Одесский облсовет отменил решение о его увольнении.