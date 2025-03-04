ВОЙНА В Украине В Кременчугском районном ТЦК потерял сознание и внезапно умер мужчина

2025-03-04 09:25

В Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки внезапно скончался мужчина 1977 года рождения. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Утром 2 марта военнообязанного мужчину доставила полиция в Кременчугский районный ТЦК и СП. Он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к военной службе. Мужчина остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр.

"Около 17:40 его состояние здоровья резко ухудшилось - он побледнел и потерял сознание, личным составом ТЦК и СП была вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению, реанимационные меры результатов не дали, и в 18:30 была констатирована смерть", - говорится в сообщении.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции. По предварительным результатам, нарушений в работе ТЦК и СП не выявили.

"Меры физического воздействия не применялись, телесных повреждений у умершего гражданина нет. По данным медиков, умер он от острой сердечной недостаточности", - рассказали в ТЦК.

По данному факту было назначено служебное расследование.