Политика Министр обороны Украины назначил своим советником бывшего вице-премьера Кубракова

2025-01-07 14:45

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что назначил экс-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

"Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" важен и поможет в совершенствовании системы поставок и логистики в Вооруженных силах Украины. Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", – отметил Умеров.

Напомним, в мае прошлого года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.