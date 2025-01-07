Политика Министр обороны Украины назначил своим советником бывшего вице-премьера Кубракова

2025-01-07 14:45

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что назначил экс-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

"Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" важен и поможет в совершенствовании системы поставок и логистики в Вооруженных силах Украины. Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", – отметил Умеров.

Напомним, в мае прошлого года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Политика

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