ВОЙНА В Украине В Минобороны Украины заявили, что уже есть альтернатива старлинкам Илона Маска

2025-02-24 13:32

Альтернатива системе Starlink есть, и профильные ведомства скоро о ней расскажут. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. 

"О Starlink… Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем, скоро вместе и с Минцифры и с Минстратпромом и другими нашими коллегами из Минобороны и Вооруженных сил сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решения есть, альтернатива есть", - сказал он.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что американские переговорщики, давящие на Киев с целью получения доступа к полезным ископаемым Украине, подняли вопрос о возможности прекращения доступа ВСУ к спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска.

Позже американский бизнесмен опроверг заявления СМИ по поводу возможного отключения Starlink в случае, если Украина не подпишет соглашение о поставках полезных ископаемых.

Терминалы спутниковой интернет-системы Starlink Илона Маска для Украины приобрела Польша, которая продолжает оплачивать абонентскую плату.

subscriber subscriber

Еще по теме

Новый глава Департамента США Илон Маск не будет отчитываться о своем финансовом состоянии

2025-02-15 12:29

Илон Маск предложил почти сто миллиардов долларов за компанию, с которой судится много лет

2025-02-12 10:29

Илон Маск заявил, что совсем не заинтересован в покупке приложения TikTok

2025-02-11 09:24

Олаф Шольц назвал отвратительным поддержку Маском ультраправой немецкой партии

2025-01-30 09:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Эстония передает украинской армии 10 тысяч боеприпасов и сотни тысяч продуктовых наборов

2025-02-24 14:39

В Минобороны Украины заявили, что уже есть альтернатива старлинкам Илона Маска

2025-02-24 13:32

Швейцария не исключает отправку своего контингента миротворцев в Украину

2025-02-24 10:27

Украине удалось вернуть еще семерых детей из временно оккупированной части Херсонской области

2025-02-21 14:39
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Эстония передает украинской армии 10 тысяч боеприпасов и сотни тысяч продуктовых наборов 2025-02-24 14:39
В Минобороны Украины заявили, что уже есть альтернатива старлинкам Илона Маска 2025-02-24 13:32
Швейцария не исключает отправку своего контингента миротворцев в Украину 2025-02-24 10:27
Украине удалось вернуть еще семерых детей из временно оккупированной части Херсонской области 2025-02-21 14:39