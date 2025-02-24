ВОЙНА В Украине В Минобороны Украины заявили, что уже есть альтернатива старлинкам Илона Маска

2025-02-24 13:32

Альтернатива системе Starlink есть, и профильные ведомства скоро о ней расскажут. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"О Starlink… Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем, скоро вместе и с Минцифры и с Минстратпромом и другими нашими коллегами из Минобороны и Вооруженных сил сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решения есть, альтернатива есть", - сказал он.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что американские переговорщики, давящие на Киев с целью получения доступа к полезным ископаемым Украине, подняли вопрос о возможности прекращения доступа ВСУ к спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска.

Позже американский бизнесмен опроверг заявления СМИ по поводу возможного отключения Starlink в случае, если Украина не подпишет соглашение о поставках полезных ископаемых.

Терминалы спутниковой интернет-системы Starlink Илона Маска для Украины приобрела Польша, которая продолжает оплачивать абонентскую плату.