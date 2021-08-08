Украина Украинцы будут платить налоги на недешевые покупки

2021-08-08 14:30

Жить не по средствам станет в Украине почти невозможно.

Кабмин готовит закон, которым обяжут некоторых граждан платить налоги на дорогие покупки, которые несопоставимы с их легальными доходами.

Вслед за налоговой амнистией украинцам, которые не захотят ею воспользоваться, готовят новый капкан – закон, который позволит осуществлять контроль за дорогими покупками граждан, пишет Today.

От некоторых потребуют объяснить происхождение денег. Если они не смогут этого сделать, придется уплатить налоги на дорогие покупки.

О готовящемся законе сообщил в своем Facebook глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынуждена доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", - растолковал Гетманцев.

При этом нардеп подчеркнул, что ни о каком дополнительном налоге и речи быть не может. Фактически – это тот же налог, который многие наши сограждане могут заплатить в рамках налоговой амнистии, чтобы потом спать спокойно и покупать себе все, что заблагорассудится.

"Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение. Если у вас нет теневых доходов или вы воспользовались амнистией, то вам не придется в будущем доплачивать", - уточнил народный избранник.

Видимо не случайно Гетманцев анонсировал новый законопроект именно сейчас, перед стартом налоговой амнистии, которой можно будет воспользоваться, чтобы потом не объяснять происхождение каждой копейки, "нажитой непосильным трудом".