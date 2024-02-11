Политика Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

2024-02-11 12:30

Правительство Норвегии в пятницу, 9 февраля, поручило парламенту заказать у производителя больше пусковых установок и центров управления огнем систем противовоздушной обороны NASAMS. Дополнительные 10 пусковых установок и 4 центра управления будут переданы Украине.

Об этом пишет "Хвиля", ссылаясь на сообщение на сайте Министерства обороны Норвегии.

Там подчеркнули, что NASAMS спасает жизни и предотвращает разрушения зданий и инфраструктуры. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм подчеркнул, что РФ осуществляет широкомасштабные и жестокие ракетные и дроновые атаки на Украину, поэтому наличие ПВО является для нее абсолютно решающим фактором.

Комплексы ПВО NASAMS отправят в дополнение к закупленному оборудованию, которое Норвегия уже передала Украине. В целом европейская страна на военную помощь потратит более 300 млн евро.

ПВО NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он разработан для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях.

Эта система ПВО способна одновременно сопровождать и поражать большее количество целей. Также на перевод комплекса из производного положения в боевое необходимо немного времени.

В состав комплекса входят пусковая установка на базе шасси автомобиля повышенной проходимости Scania P113, ракеты AMRAAM (AIM-120A) класса "воздух-воздух" в шести транспортно-пусковых контейнерах и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-64.

Ракеты для NASAMS оснащены осколочно-фугасной боевой частью направленного действия. Их подрыв осуществляется активным радиолокационным или контактным взрывателем.



ПВО NASAMS работает по целям на расстоянии от 2,5 до 40 км, которые находятся на высоте от 30 метров до 16 километров со скоростью до 1000 метров в секунду. Время реагирования на угрозу – 10 секунд. Развертывание комплекса проводится за 15 минут, а свертывание – за 3 минуты.



Напомним, еще в январе Канада официально обратилась к власти США с просьбой ускорить передачу Украине систему ПВО NASAMS, которая была оплачена год назад.