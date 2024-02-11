Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

Правительство Норвегии в пятницу, 9 февраля, поручило парламенту заказать у производителя больше пусковых установок и центров управления огнем систем противовоздушной обороны NASAMS. Дополнительные 10 пусковых установок и 4 центра управления будут переданы Украине.
Об этом пишет "Хвиля", ссылаясь на сообщение на сайте Министерства обороны Норвегии.
Там подчеркнули, что NASAMS спасает жизни и предотвращает разрушения зданий и инфраструктуры. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм подчеркнул, что РФ осуществляет широкомасштабные и жестокие ракетные и дроновые атаки на Украину, поэтому наличие ПВО является для нее абсолютно решающим фактором.
Комплексы ПВО NASAMS отправят в дополнение к закупленному оборудованию, которое Норвегия уже передала Украине. В целом европейская страна на военную помощь потратит более 300 млн евро.
ПВО NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он разработан для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях.
Эта система ПВО способна одновременно сопровождать и поражать большее количество целей. Также на перевод комплекса из производного положения в боевое необходимо немного времени.
В состав комплекса входят пусковая установка на базе шасси автомобиля повышенной проходимости Scania P113, ракеты AMRAAM (AIM-120A) класса "воздух-воздух" в шести транспортно-пусковых контейнерах и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-64.