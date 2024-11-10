ВОЙНА В Украине США передадут Украине более полутысячи ракет для Patriot и NASAMS, — WSJ

2024-11-10 14:30

Соединённые Штаты Америки в ближайшие недели передадут Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, эта партия военной помощи должна полностью удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны до конца текущего года.

Администрация президента Байдена планирует ускорить передачу военной помощи Киеву, стремясь завершить большинство поставок до января. Ранее планировалось осуществить поставки до апреля. Такая стратегия направлена на укрепление позиций Украины на возможных переговорах и усиление её оборонных возможностей.

На данный момент в распоряжении Пентагона остаётся более 7 миллиардов долларов США, предназначенных для передачи оружия и боеприпасов из собственных запасов Украине. Дополнительно выделено более 2 миллиардов долларов США на финансирование долгосрочных контрактов по поставке военного оборудования Киеву.

Также напомним: Украина создаёт ракеты, способные долететь до Москвы.