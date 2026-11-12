Світ Телескоп NASA через високу сонячну активніть почав різке зниження та скоро впаде на Землю

2026-11-12 11:29

Старий телескоп NASA ледве утримується на орбіті та незабаром увійде в атмосферу Землі, повідомляє АР.

Очікується, що основна частина телескопа вагою півтори тонни згорить в атмосфері, однак деякі елементи, виготовлені з вольфраму, який щільніший за свинець, а також окремі компоненти дзеркал можуть витримати повторний вхід в атмосферу.

Швидше за все, уламки, які не згорять, впадуть в океан. Водночас до зони можливого падіння потрапляють території Африки, Австралії, Індії, Південно-Східної Азії, Центральної та Південної Америки.

У NASA повідомили, що наукові спостереження телескопа Swift були зупинені 20 жовтня, і з того часу він продовжує опускатися.

Космічна обсерваторія стала жертвою високої сонячної активності. Через це космічним апаратам на навколоземній орбіті дедалі важче утримуватися на необхідній висоті. Swift почав втрачати висоту минулого року, тому NASA вирішило врятувати телескоп за допомогою спеціального апарата, розробленого компанією Katalyst Space Technologies. Однак у нього виникли технічні проблеми, і місія з порятунку цього літа виявилася невдалою. В результаті сам рятувальний апарат наприкінці вересня впав в атмосферу Землі.

Телескоп було запущено в 2004 році, і він мав працювати лише 2 роки, але пропрацював 22 роки. В основному обсерваторія досліджувала гамма-спалахи - найпотужніші вибухи у Всесвіті. Протягом своєї роботи космічний телескоп зафіксував понад 2000 гамма-спалахів.