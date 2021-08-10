Украина В Одессе лифт с пассажирами сорвался с пятого этажа

2021-08-10 09:21

В Одессе с пятого этажа сорвался лифт, в котором находились два пассажира. Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на улице Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба полиции региона.

Внутри кабины находились мужчина и женщина. Их эвакуировали. Пассажиры не травмированы.

"Предварительно установлено, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом", - говорится в сообщении полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины. Продолжаются следственные действия.