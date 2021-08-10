Коронавирус фото В Португалии от осложнений коронавируса умерла целая семья противников вакцинации

2021-08-10 15:14

В Португалии члены семьи противников вакцинации за неделю умерли от коронавируса, пишет Daily Mail.

Известно, что люди опасались делать COVID-инъекции из-за ложной информации в Соцсетях. Увы, такая доверчивость стоила им жизни.

43-летний Фрэнсис Гонкалвес рассказал, что от инфекции скончались его 65-летняя мать, 73-летний отец и 40-летний брат.

По мнению мужчины, его родители имели серьезные проблемы со здоровьем, однако брат был "самым здоровым человеком". Вакцинация, считает Гонкалвес, могла спасти им всем жизни.