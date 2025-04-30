Мир Масштабный блэкаут в Португалии, Испании и Франции: эксперты исключили одну из наиболее вероятных причин

2025-04-30 10:29

Никакие атмосферные явления не могли привести к сбою, связанному с масштабным отключением света в части Европы. Об этом заявила метеослужба Испании, сообщает британская газета The Guardian.

СМИ и соцсети после масштабного блэкаута в Португалии, Испании и Франции распространили заявление якобы от имени португальского оператора электросетей REN о том, что отключение вызвано "редким атмосферным явлением". Речь шла об экстремальных колебаниях температуры в Испании, которые привели к "аномальным колебаниям" в линиях высокого напряжения. Там добавили, что это явление называется "индуцированные атмосферные колебания". Оно могло вызвать "сбои в синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во взаимосвязанной европейской сети".

Однако национальное метеорологическое управление Испании, Aemet, исключило такую возможность.

"В течение дня 28 апреля не было зафиксировано никаких необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также резких колебаний температуры на нашей сети метеорологических станций", - подчеркнули они в своем заявлении.

Португальский оператор энергосети REN впоследствии опроверг свою причастность к сообщению, распространенному в социальных сетях, в котором масштабное отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове объясняется "редким атмосферным явлением".