Мир Турция впервые будет строить военные корабли для стран-член Евросоюза и НАТО

2024-12-21 09:32

Между Турцией и Португалией подписано соглашение о строительстве двух кораблей для ВМС Португалии - впервые для страны-члена НАТО и ЕС. Подрядчиком стала компания STM, строящая корветы для ВМС Украины. Об этом сообщает TRT Haber.

Отмечается, что STM Defense Technologies Engineering and Trade Inc построит в Турции в качестве генерального подрядчика два корабля пополнения запасов и материально-технического обеспечения для ВМС Португалии.

Благодаря подписанному с Португалией контракту, Турция впервые будет экспортировать военные корабли в страну-член Европейского Союза и НАТО.