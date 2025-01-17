Жизнь В Украине введут бесплатную обязательную вакцинацию девочек от вируса папилломы

2025-01-17 13:30

В Украине для девочек 12-13 лет внедрят бесплатную вакцинацию от вируса папилломы человека. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передет Укринформ.

Он уточнил, что соответствующие изменения предусмотрены в новой редакции Национального календаря прививок.

"Вирус папилломы человека является основной причиной возникновения рака шейки матки - около 90% случаев. Также этот вирус в 70% случаев является причиной рака полости рта и глотки", - отметил Кузин.

Он пояснил, что вакцинация от ВПЧ, в зависимости от производителя и типа вакцины, делается в несколько этапов. Начальная доза вводится в возрасте от 9 до 14 лет, причем сегодня одна доза инъекции стоит в среднем пять тысяч гривен.

"В предложенной к общественному обсуждению редакции приказа о внесении изменений в календарь прививок говорится, что если по состоянию, условно, на 1 января 2026 года девочке уже исполнится 12-13 лет, то тогда она будет подпадать под однократную безвозмездную прививку от ВПЧ", - отметил Кузин и уточнил, что если по состоянию на 1 января 2026 года девочке уже исполнится 14 лет, то она не подпадает под безвозмездную прививку.

Введение процедуры вакцинации планируется уже к январю 2026 года.

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