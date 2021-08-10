Украина Украинцам снизят тариф на электороэнергию: названа новая цена

2021-08-10 19:40

Правительство Украины планирует снизить единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1,68 до 1,44 грн/кВт-ч (с НДС). Также намерены ввести с 1 октября товарно-финансовую модель ПСО для населения вместо действующей товарной модели.

Об этом рассказала экс-министр энергетики Ольга Буславец.

"Переход от товарного ПСО к товарно-финансовому - именно это предполагает разработанный проект. Если его примут, то поставщики универсальных услуг будут покупать электрическую энергию для поставок населению на конкурентном рынке, а также - у НАЭК "Энергоатом" на специальных аукционах по цене, сложившейся на РСВ три месяца назад", – написала Буславец.

По данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена базовой э/э за январь-июнь этого года составила 1,33 грн/кВт. В настоящее время ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" продают электроэнергию для нужд населения ГП "Гарантированный покупатель" по 0,15 грн/кВт-ч и 0,01 грн/кВт-ч соответственно, с последующей перепродажей э/э "ГарПоком" поставщикам универсальных услуг (ПУУ), и ПУУ – населению.

Таким образом, в рамках действующей модели ПСО, субсидирование населения посредством компенсации разницы между рыночным тарифом и льготной единой ценой э/э для бытовых потребителей (1,68 грн/кВт-ч с НДС), осуществляется за счет "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Однако, как пояснила экс-глава Минэнерго, в случае перехода к товарно-финансовой модели ПСО, "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и операторы систем распределения (ОСР) будут перечислять средства на компенсацию ценовой разницы для населения напрямую электропоставщикам. Кроме того, ОСР и оператор системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго") будут вынуждены покупать э/э для компенсации собственных потерь у "Энергоатома" по цене 1,7 грн/кВт-ч.

Как отметила Буславец, реализация описанного сценария содержит в себе ряд рисков, в частности, появления на рынке дополнительного дефицита средств в размере 9,6 млрд грн, который будет покрыт посредством соответствующего повышения тарифов на э/э для небытовых потребителей. "При 40 млрд кВт-ч потребления э/э бытовыми потребителями в течение года дефицит средств, который возникнет от снижения цены на э/э на 24 копейки, составит 9,6 млрд грн. Покрываться этот дефицит в новом ПСО будет за счет ОСР. Чем это грозит? А тем, что произойдет повышение тарифа, а, следовательно, и конечной цены на э/э для бытовых потребителей", – утверждает экс-министр.

По ее мнению, дополнительными рисками также являются угроза сокращения ремонтов в электросетях, а также появление каскада дефолтов со стороны ОСР и ПУУ. "Предлагаемое ПСО значительно сложнее в организации, а на его эффективность влияет много факторов, в том числе - независимых от участников рынка, на которых возложены специальные обязанности. Фактически, вместо текущего "дуэта" (НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго") к этому "оркестру" присоединился целый ансамбль из 25 ОСР. В таких условиях значительно возрастает риск, что "что-то пойдет не так", – подчеркнула Буславец.

Как предполагает эксперт, "стоит упасть цене продажи НАЭК на рынке, или появиться задолженности в одном или нескольких ОСР, как это сразу вызовет каскад дефолтов и финансовых кризисов со стороны ПУУ или ОСР". В этом случае бытовые потребители могут попасть к поставщику последней надежды со значительно более высоким тарифом, а впоследствии вообще быть отключенными от электроснабжения при полной оплате э/э, считает Буславец.