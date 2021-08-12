Украина На Донбассе сепаратисты обстреляли артиллерией окрестности поселка Нью-Йорк

2021-08-12 09:40

На Донбассе сепаратисты совершили обстрел хлебного поля возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское).

Как сообщается на странице оперативно-тактической группировки Север в Facebook, жители населенного пункта уже собрали урожай зерновых.

"Мы сеем наши поля пшеницей, а враг - железом", - с горечью замечают сельчане-земледельцы. Плодородные черноземы являются крупнейшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию", - говорится в сообщении.

Украинские военные информировали о произошедшем Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ", - сообщили в ОТГ.