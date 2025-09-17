Політика Анонсовано нову зістріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку

2025-09-17 10:29

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Ізраїлю, повідомляє LBC International.

За його словами, глава Білого дому все ще має надію сприяти укладенню мирної угоди за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Рубіо зазначив, що наступного тижня в Нью-Йорку лідери збираються на Генеральну Асамблею ООН.

"Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі, ймовірно, знову (ред. - зустрінеться з ним) у Нью-Йорку наступного тижня", - сказав посадовець.