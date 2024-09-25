Политика Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с премьером Канады Джастином Трюдо

2024-09-25 14:31

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Указано, что Зеленский вручил Трюдо орден Свободы, а также поблагодарил за военные пакеты помощи, гуманитарную поддержку, участие в первом Саммите мира и усилия по возвращению депортированных россией украинских детей домой.

Президент рассказал премьеру о ситуации на фронте и потребностях ВСУ, а также отметил, что важно сохранить в бюджете Канады такой же уровень военной помощи, как в этом году.

Одна из главных тем переговоров - реализация формулы мира.