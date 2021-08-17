Политика КАРТА В Афганистане осталась всего одна провинция, которую не захватили боевики Талибан

2021-08-17 09:40

По состоянию на данный момент всего одной не занятой боевиками "Талибана" провинцией в Афганистане остается Панджшер. Об этом сообщает издание Paris Match со ссылкой на сына легендарного полевого командира Шаха Масуда Ахмада.

"Я призываю присоединиться ко мне в нашей цитадели Панджшер, которая является последним свободным регионом нашей умирающей страны", - заявил Ахмад Масуд.

В Панджшер также прибыл бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, заявив, что намерен остаться в стране и далее оказывать сопротивление талибам.

В настоящее время в провинции Панджшер находится около 20 военных баз. Население региона составляет около 150 тысяч человек, из которых почти 99% - таджики. Ее столица - город Базарак.

В СМИ отмечают, что силы безопасности Афганистана и отряды ополчения расположились вдоль границ провинции.