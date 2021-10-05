Мир Талибы провели в Кабуле антитеррористическую операцию, боевики ИГ ликвидированы

2021-10-05 13:48

Несколько часов спустя после взрыва бомбы, прогремевшего в минувший уикенд у мечети в Кабуле во время траурной церемонии, отряды талибов атаковали боевиков борющейся с "Талибаном" террористической группировки "Исламское государство", сообщает DW со ссылкой на dpa.

Террористы из так называемой "спящей ячейки" "ИГ-Хорасан" (полное название – "Исламское государство вилаят Хорасан") – отделения ИГ, действующего в Афганистане и Пакистане – были захвачены в одном из домов в афганской столице. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter член "Талибана" Мухаммад Джалал.

Согласно обнародованным им сведениям, во время операции трое террористов ИГ были "нейтрализованы": они взорвали себя сами с помощью поясов смертников.

Местные жители, на протяжении нескольких часов они слышали звуки, свидетельствовавшие о " тяжелых боях", но не могли понять, что происходит. В результате боевых действий было повреждено немало домов. Многие здания загорелись.

Мощный взрыв прогремел в мечети Идгах 3 октября, в тот момент, когда там проходила церемония прощания с матерью официального представителя исламистского движения "Талибан" Забихуллы Муджахида. Теракт унес жизни 12 человек. Свыше 32 человек получили ранения.