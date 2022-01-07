Мир Пьянству бой: В столице Афганистана тысячи литров спиртного вылили в реку

2022-01-07 15:15

Представители исламистского движения "Талибан" вылили 3 тысячи литров алкоголя в реку в столице Афганистана.

Как сообщило Главное управление разведки страны GDI в Twitter, трех человек, которые продавали спиртные напитки, арестовали. На кадрах, опубликованных разведкой, показаны трое мужчин в наручниках, вокруг них стоят вооруженные автоматами талибы. Позже они выливают жидкость из синих бочек в канал.

"Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя", – сказал на видео, опубликованном GDI, один из талибов, его процитировало Agence France-Presse.

Напомним, продажа и употребление алкоголя в Афганистане были запрещены и до прихода талибов к власти, но сейчас исламистское движение более жестко противостоит распространению спиртных напитков.

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