Украина Перерасчет пенсий: кому не полагается индексация выплат

2021-08-19 18:00

В 2022 году большинство пенсионеров в Украине получат надбавки к пенсиям после перерасчета.

Однако бывшим госслужащим, которые вышли на пенсию более 20 лет назад, индексация пенсионных выплат не положена.

По словам экспертов, реформа пенсионной сферы существенно урезала права бывших госслужащих.

С 2016 года пенсионные выплаты для данной категории населения начали начислять на общих основаниях.

Госслужащим, которые вышли на пенсию до 2016 года, не стали снижать пенсию, однако перестали проводить перерасчет, что привело к полной «уравниловке».

Специальная пенсия госслужащих в Украине ранее составляла 90% от заработной платы, то сейчас этот коэффициент уже не превышает 60%.

Такая система расчетов приводит к тому, что пенсия по старым нормам, когда размер выплат определялся по возрасту и стажу, была бы выше, чем специальная.

Сейчас в Украине сложилась ситуация, что бывшим госслужащим стало более выгодно перейти на обычную пенсию по возрасту, которые регулярно пересчитывают и индексируют.