ВІЙНА В Україні Молдова готується цієї зими прийняти нову велику хвилю українських біженців

2026-10-14 16:16

Молдова готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо цієї зими Україна постане перед тяжкою гуманітарною ситуацією. Про заявила президентка Молдови Мая Санду на Moldova Security Forum у Кишиневі, інформує Newsmaker.

Спеціальний представник президента з питань розвитку та стійкості Дорін Речан заявив, що Молдова також готується надати Україні логістичну й енергетичну підтримку та захистити власну енергетичну інфраструктуру.

"З 2022 року до Молдови приїхали понад 1 млн українців, які тікали від війни, тоді як близько 100 000 знайшли тут свій дім. Якщо цієї зими в Україні буде так само важко, як очікує весь світ, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватиме безпеки", - зазначила Санду.

На запитання, чи готова Молдова до нової хвилі біженців, Речан відповів, що влада "розглядає такий сценарій".

Речан додав, що підготовка не обмежується гуманітарною допомогою. За його словами, електромережі Молдови та України пов’язані між собою, тому країні також "необхідно готуватися до можливих проблем з енергетичною інфраструктурою".

"Ми діятимемо за всіма цими напрямами: гуманітарним, логістичним, а також енергетичним", - пояснив він.

Окремо він відповів на запитання, чи зможе Молдова постачати електроенергію Україні, якщо російські удари зруйнують українську енергосистему. Речан зазначив, що "сама Молдова не зможе забезпечити Україну необхідними обсягами електроенергії". Водночас через Молдову може проходити електроенергія з Румунії.

Своєю чергою, представниця Європейського Союзу Дорота Длоухі-Суліга заявила, що ЄС продовжить підтримувати українську енергосистему. Зокрема, Євросоюз постачатиме генератори, щоб не допустити найтяжчого сценарію.

З 2022 року ЄС допомагає Молдові посилювати спроможності з прийому українських біженців. Водночас Длоухі-Суліга не уточнила, чи готує Євросоюз окремий план підтримки Молдови та інших країн, які можуть прийняти нову хвилю переселенців цієї зими.