Украина ОНЛАЙН День Независимости по часам: что посмотреть и как не пропустить самого интересного

2021-08-24 10:25

Сегодня в Киеве проходят массовые мероприятия, посвященные 30-й годовщине Дня Независимости Украины. Что, где и во сколько можно посмотреть.

10:00 На Крещатике пройдет военный парад. Он впервые начнется совместным выносом государственного флага Украины - украинскими военными и представителями стран-партнеров Украины.

Военный парад будет включать три колонны:

проход пешей колонны: участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений и делегатов от примерно 15 стран-партнеров; также запланировано выступление международного оркестра совместно с президентским оркестром;

проезд механизированной колонны: будут привлечены вооружение и военная техника сил безопасности и обороны Украины, а также военная техника стран-партнеров;

пролет воздушной колонны: впервые предполагается одновременно участие Воздушных сил, Сухопутных войск, Военно-морских Сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП Антонов и государств-партнеров; а завершится парад пролетом боевых самолетов с пуском сигнальных ракет и дымами цвета государственного флага Украины.

13:00 В центре Киева пройдет Марш Защитников Украины. Ветераны и волонтеры соберутся в парке имени Тараса Шевченко и организованными колоннами пройдут по следующему маршруту: Бессарабская площадь - улица Крещатик - Майдан Незалежности.

14:00 Речной парад на Днепре. Он пройдет в районе Речного вокзала и Труханова острова. Запланировано торжественное прохождение катеров и пролет авиации. Финальной точкой станет артиллерийский салют с Труханова острова.

17:00 Концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. Он пройдет на Площади Конституции в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины, дирижер-маэстро Марчелло Рота и Национального хора имени Веревки. Участие в концерте примут украинские звезды.

21:00 Грандиозное шоу на НСК Олимпийский. В концерте примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.