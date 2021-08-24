Сегодня в Киеве проходят массовые мероприятия, посвященные 30-й годовщине Дня Независимости Украины. Что, где и во сколько можно посмотреть.
10:00 На Крещатике пройдет военный парад. Он впервые начнется совместным выносом государственного флага Украины - украинскими военными и представителями стран-партнеров Украины.
Военный парад будет включать три колонны:
13:00 В центре Киева пройдет Марш Защитников Украины. Ветераны и волонтеры соберутся в парке имени Тараса Шевченко и организованными колоннами пройдут по следующему маршруту: Бессарабская площадь - улица Крещатик - Майдан Незалежности.
14:00 Речной парад на Днепре. Он пройдет в районе Речного вокзала и Труханова острова. Запланировано торжественное прохождение катеров и пролет авиации. Финальной точкой станет артиллерийский салют с Труханова острова.
17:00 Концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. Он пройдет на Площади Конституции в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины, дирижер-маэстро Марчелло Рота и Национального хора имени Веревки. Участие в концерте примут украинские звезды.
21:00 Грандиозное шоу на НСК Олимпийский. В концерте примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.