Курьезы фото Соцсети бурно обсуждают наряды боевиков Талибана в стиле хиппи за 6,5 тыс. долларов

2021-08-26 08:39

Журналисты подсчитали стоимость вещей членов террористического движения "Талибан", фотография которых стала популярной в социальной сети в Twitter на этой неделе.

Кабульский журналист Эльяс Навандиш выложил снимок, на котором корреспондентка Сакина Амири общается со "стильно одетыми" боевиками.

На размещенном кадре один из них запечатлен в оранжевом платье, зеленом жилете, яркой бандане и прямоугольных очках. Есть ощущение, что он не в захваченном Кабуле, а на фестивале Вудсток в 1969 году. Двое других мужчин стоят в голубой и бордовой одеждах, их головы покрыты платками.

Публикация Навандиша стала вирусной, после чего юзеры принялись находить похожие на наряды боевиков вещи и совмещать фото товаров в коллажи.

Так, например, турецкий журналист Рагип Сойлу предложил воссоздать образ талиба с помощью платья Gucci, повязки Supreme, жилета Urban Vest и других аксессуаров. Общая цена наряда составляет 6,5 тысячи долларов. Его пост собрал более 20 тысяч лайков в Twitter.

Мете Сохтаоглу, другой турецкий журналист, собрал более "приземленный" образ, вдохновившись внешним видом другого модного талиба, фотографии которого стали крайне популярными в соцсетях.

Одежда в стиле восточного милитари обойдется примерно в одну тысячу долларов. Самыми дорогими в гардеробе боевика оказались кроссовки Cheetah пакистанской компании Servic. Среди талибов эта модель крайне популярна, пишет американское издание The New York Times.