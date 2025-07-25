Спорт Італійська Аталанта знайшла заміну своєму зірковому лідеру Адемолі Лукману

2025-07-25 11:32

Італійська Аталанта знайшла заміну своєму головному гравцю Адемолі Лукману.

За даними Football Italia, "богиня" бажає бачити у своїй команді Федеріко К'єзу. Трансфер буде здійснено, якщо хтось виконає вимоги щодо Лукмана.

Зазначається, що за нігерійця Аталанта планує запросити 50 млн євро. Послугами гравця зацікавився Ювентус, раніше з'явилася інформація про зацікавленість Інтера і Наполі.

Слід зазначити, що К'єза не вилетів з Ліверпулем в азійське турне, оскільки, за неофіційною інформацією, на нього не сподіваються у клубі.

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