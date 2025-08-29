Спорт 18-річний форвард Сантоса Лука Мейреллес близький до переходу в Шахтар

2025-08-29 14:39

Нападник Сантоса Лука Мейреллес близький до зміни команди на Шахтар.

За інформацією Globo, 18-річний бразилець не брав участі у тренуваннях з клубом, оскільки його відпустили в Україну для завершення переговорів з гірниками.

Зазначається, що Шахтар погодився заплатити 12 мільйонів євро за Мейреллеса, і найближчим часом гравець пройде медичний огляд.

Повідомлення про трансфер буде зроблено пізніше цього тижня.

Мейреллес є вихованцем Сантоса. У минулому сезоні Лука провів 343 хвилини в основній команді та зробив 1 асист. На рівні U-20 у нього 13 голів у 13 матчах.