18-річний форвард Сантоса Лука Мейреллес близький до переходу в Шахтар

Нападник Сантоса Лука Мейреллес близький до зміни команди на Шахтар.
За інформацією Globo, 18-річний бразилець не брав участі у тренуваннях з клубом, оскільки його відпустили в Україну для завершення переговорів з гірниками.
Зазначається, що Шахтар погодився заплатити 12 мільйонів євро за Мейреллеса, і найближчим часом гравець пройде медичний огляд.
Повідомлення про трансфер буде зроблено пізніше цього тижня.
Мейреллес є вихованцем Сантоса. У минулому сезоні Лука провів 343 хвилини в основній команді та зробив 1 асист. На рівні U-20 у нього 13 голів у 13 матчах.