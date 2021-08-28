Украина «Не стоит ждать пенсии»: глава Минфина объяснил свое заявление о выплатах

2021-08-28 15:00

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что 40-летним украинцам «не стоит рассчитывать на пенсии».

Об этом он рассказал в пятницу, 27 августа, в эфире канала «Украина 24».

«Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано. Нужно понимать контекст. Я хочу объяснить, что я говорил о себе лично, что мне, как 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, на пенсию рассчитывать не стоит.

Она либо будет довольно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду. Чтобы это изменить, я как 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость.

Точно так же это может касаться любого — 40-летнего, 50-летнего или более молодых людей. Это вопрос создания стимулов для того, чтобы люди копили и откладывали средства, чтобы в будущем иметь пенсии», — сказал он

В ответ на вопрос станут ли такие заявления стимулом работать неофициально, чиновник подчеркнул, что не хотел чтобы «это связывалось с неуплатой налогов или ЕСВ».

«У нас солидарная пенсионная система, и оплачивая ЕСВ, вы обеспечиваете оплату пенсий действующим пенсионерам… Так что в этих условиях мы должны искать механизмы, чтобы стимулировать граждан самостоятельно откладывать на пенсию», — сказал Марченко.

По его словам, сейчас количество пенсионеров практически равно количеству работающих людей.

«Этот тренд не изменится в ближайшие 5-10 лет, идет старение населения, уменьшение количества людей, которые официально работают. Это проблема, и ее государство должно решать.

Но она не должна решаться путем тенизации экономики. Наоборот, мы пытаемся мотивировать граждан показывать доходы», — сказал он.