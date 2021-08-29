Украина В ПФУ объяснили, кому не будут давать электронные больничные

2021-08-29 11:30

Украинцам необходимо осуществлять проверку данных в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда, так как из-за их отсутствия либо ошибок работников ПФУ они не смогут получить электронный лист нетрудоспособности (е-больничный).

Об этом сказал замглавы правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Малецкий, сообщается на Facebook-странице ПФУ.

"До 1 сентября параллельно с бумажными листами нетрудоспособности есть электронные листы", – отметил он.

Представитель ПФУ объяснил, что, если медучреждение уже начало выдавать е-больничные, в будущем они будут выдавать исключительно их.

Малецкий подчеркнул, что процесс выдачи е-больничных основан на взаимодействии инфоресурсов ПФУ, заведений охраны здоровья и электронной системы охраны здоровья.

По его словам, при отсутствии в отчетах страховщиков в реестре застрахованных лиц ПФУ каких-то данных или при их неправильности выдача е-больничного не будет сделана.

Он порекомендовал украинцам заходить на портал электронных услуг ПФУ и проверять данные о себе, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемой выдачи больничного в электронной форме.