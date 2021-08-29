Украина В ПФУ объяснили, кому не будут давать электронные больничные

2021-08-29 11:30

 

Украинцам необходимо осуществлять проверку данных в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда, так как из-за их отсутствия либо ошибок работников ПФУ они не смогут получить электронный лист нетрудоспособности (е-больничный).

Об этом сказал замглавы правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Малецкий, сообщается на Facebook-странице ПФУ.

"До 1 сентября параллельно с бумажными листами нетрудоспособности есть электронные листы", – отметил он.

Представитель ПФУ объяснил, что, если медучреждение уже начало выдавать е-больничные, в будущем они будут выдавать исключительно их.

Малецкий подчеркнул, что процесс выдачи е-больничных основан на взаимодействии инфоресурсов ПФУ, заведений охраны здоровья и электронной системы охраны здоровья.

По его словам, при отсутствии в отчетах страховщиков в реестре застрахованных лиц ПФУ каких-то данных или при их неправильности выдача е-больничного не будет сделана.

Он порекомендовал украинцам заходить на портал электронных услуг ПФУ и проверять данные о себе, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемой выдачи больничного в электронной форме.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЕС закрывает границы для невакцинированных граждан шести стран

2021-08-28 11:30

Сорокалетним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию

2021-08-26 20:00

Надбавка к пенсии за донорство: кому и сколько доплатят в 2021-м

2021-08-26 18:00

Кучма признал, что недооценил две вещи во время своего президентства

2021-08-25 21:40

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине рецептурные препараты начнут продавать только по е-рецепту: дата

2021-08-29 15:00

Работа школ с 1 сентября, озвучены важные правила: «Нужно будет обязательно...»

2021-08-29 14:00

Выплата пенсий в Украине с 1 сентября, важное решение Кабмина: "Три способа получить деньги"

2021-08-29 13:30

В ПФУ объяснили, кому не будут давать электронные больничные

2021-08-29 11:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине рецептурные препараты начнут продавать только по е-рецепту: дата 2021-08-29 15:00
Работа школ с 1 сентября, озвучены важные правила: «Нужно будет обязательно...» 2021-08-29 14:00
Выплата пенсий в Украине с 1 сентября, важное решение Кабмина: "Три способа получить деньги" 2021-08-29 13:30
В ПФУ объяснили, кому не будут давать электронные больничные 2021-08-29 11:30