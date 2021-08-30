Украина ​Украину будет заливать дождями: прогноз на последние дни лета и начало сентября

2021-08-30 16:20

 

В последний день лета, 31 августа, дожди будут идти на востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории, по ее прогнозам, будет солнечно с прояснениями

На Западе ожидается + 17 + 22 градуса тепла, на севере + 19 + 24 на Востоке, Юге, в большинстве центральных областей + 23 + 28 градусов.

В Киеве днем 31 августа прояснится. Максимальная температура воздуха будет крутиться возле 23 градусов.

1 сентября дождливая погода предполагается на Западе, Севере и местами в центральной части. На Востоке и Юге будет сухо.

Температура воздуха в первый день украинской осени существенно будет отличаться от завершающего летнего дня. А вот 2 сентября ощутимо похолодает, сказала Диденко.

Также свой прогноз дал Укргидрометцентр.

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