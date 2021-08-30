Украина Часть украинцев может не рассчитывать на пенси

2021-08-30 20:00

 

Почему даже после запуска накопительной пенсионной системы пенсии будут выплачивать не всем

В последние годы ситуация с пенсионными выплатами в Украине стала крайне сложной. Из-за небольших выплат пенсионеры с трудом сводят концы с концами. Однако в Минфине заявляют, что некоторым украинцам и вовсе не стоит надеяться на пенсии.

Об этом пишет Hyser.ua.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что гражданам, у которых не будет накопительных средств в негосударственных пенсионных фондах, надеяться на получение пенсий не стоит.

Он считает, что в ситуации с пенсиями все нужно делать пошагово. Перед тем, как позволить негосударственным пенсионным фондам хранить деньги украинцев нужно привлечь государственный Пенсионный фонд и управляющую компанию.

Кроме того, Марченко подчеркнул, что размер солидарной пенсии не должен быть меньше накопительной. Это значит, что если украинцы не откладывали деньги в негосударственных пенсионных фондах, то рассчитывать на пенсию им не стоит.

Глава Минфина добавил, что причиной этому слишком быстрое старение нации число трудоспособных украинцев стремительно сокращается, а число пенсионеров растет.

В пример Сергей Марченко привел себя, заявив, что ему, как украинцу, которому выполнилось 40 лет при нынешней ситуации с обеспечением пенсий на выплату по достижению пенсионного возраста надеяться не стоит.

Для того, чтобы не остаться в старости без средств к существованию сейчас ему нужно искать возможности и откладывать через определенные пенсионные фонды, или ждать, что государство сделает так, чтобы пенсионные накопления были у всех будущих пенсионеров.

Также Марченко подчеркнул, что пенсии в будущем государство сможет выплачивать только с привлечением накопительных пенсионных фондов.

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