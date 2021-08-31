Украина Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 августа - сегодня идеальный день для быстрых и импульсивных дел

2021-08-31 11:49

31 августа – 23-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Близнецы. Луна в Близнецах – период быстрых и энергичных дел, однако в силу возросшей импульсивности лучше отложить долгосрочные проекты и занятия, требующие особой концентрации внимания. 

Овен (21.03−19.04)

Овнов ожидает неблагоприятный день, полный опасностей для жизни и здоровья.

Лучше воздержаться от поездок и контактов с незнакомыми людьми. Также важно проявить сдержанность в общении с окружающими, а в спорных ситуациях доверять здравому смыслу.

Телец (20.04−20.05)

Звезды советуют Тельцам исключить любую агрессию и посвятить день прощению, а также помощи окружающим.

Представителям знака нужно избегать рискованных авантюр и провести день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецы будут максимальную активны и работоспособны, однако заключенные сделки и договоренности скорее всего не принесут желаемых результатов.

Звезды советуют быть особенно внимательными при работе с деловыми бумагами и материальными ценностями – возможны потери и другие неприятности.

Рак (22.06−22.07)

Ракам выпадет шанс проявить таланты и способности в самых различных сферах. День благоприятен для общения и продвижения идей.

Успех ожидает тех представителей знака, которые сумеют отойти от стандартного подхода и проявят изобретательность. Возможны значимые события в личной жизни.

Лев (23.07−22.08)

Звезды сулят Львам неудачи в работе и личных отношениях. Незаконченные дела или невыполненные обязательства могут привести к финансовым потерям.

Не исключены предательство и неприятные разговоры за спиной.

Дева (23.08−22.09)

Девам выпадет шанс укрепить авторитет и позицию на работе − главное проявить инициативу и настойчивость, а также не отказываться от помощи коллег.

События в личной жизни могут вызвать тревогу и опасения насчет будущего. Звезды советуют отставить панику и не преувеличивать проблемы.

Весы (23.09−22.10)

День удачный для общения, встреч и творчества. Весы сумеют справиться с любой ситуацией, если сосредоточатся на главном и не будут отвлекаться на мелочи.

Полезны занятия в группе, физическая активность, а также приятный вечер в гостях.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионам стоит подвести черту под старыми планами, делами и контактами. Груз невыполненных задач не даст успешно двигаться вперед.

Вероятны хорошие события или новости, которые благотворно повлияют на будущее.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы столкнутся с конфликтами на работе. Также возможна агрессия со стороны незнакомых людей.

В этот день стоит воздержаться от алкоголя и неоправданного риска, например, от быстрой еды. Излишняя доверчивость может привести к финансовым потерям.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогов ожидает один из самых благоприятных и позитивных дней. Жизненная энергия и обаяние представителей знака будет на высшем уровне.

Удачу в делах принесет решительность и новый взгляд на привычные вещи. Звезды советуют не бояться идти вперед и использовать редкий шанс на успех.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды сулят Водолеям значимое событие, связанное с профессиональной деятельностью. Представителям знака с большой вероятностью придется корректировать долгосрочные планы и готовиться к важным изменениям.

Возможны ситуации в семье, которые выведут из равновесия и негативно повлияют на самочувствие.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбам удастся завязать новые деловые знакомства, которые окажутся весьма полезными в будущем. Не исключено заманчивое предложение или появление влиятельного покровителя.

В личной жизни будет царить мир и спокойствие, при условии, что представители знака не станут зацикливаться на собственных проблемах.

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