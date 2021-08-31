Украина Пенсия по-новому: почему полмиллиона украинцев не смогут получить выплаты

2021-08-31 22:00

Украинцы, которые трудоустроились неофициально и недобрали необходимый стаж работы, не смогут претендовать на пенсию.

С 2023 года правительство планирует ввести накопительные пенсии, такая система даст возможность конвертировать трудовой стаж в реальные деньги, передает информационное агентство УНН.

По данным Министерства экономики, не менее 10 млн украинцев работают неофициально и получают теневые доходы. Если они работают длительное время неофициально, то в будущем они не доберут необходимый стаж не смогут претендовать на пенсию.

По оценкам правительства в ближайшие годы в такую ситуацию попадут минимум полмиллиона украинцев.

Сейчас Министерство соцполитики разработало проект закона, который внесет изменения того, чтобы неофициально трудоустроенные граждане получили право на начисление страхового стажа.

«Еще одна проблема, с которой могут столкнуться будущие пенсионеры – это недобор стажа за неполную занятость. Такая форма занятости в Украине достаточна популярна, поскольку позволяет официально платить сотруднику меньшую зарплату и соответственно меньшие налоги. Однако ее распространение может привести к массовому недобору стажа в дальнейшем», - говорится в сообщении.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Ситуация с пенсиями связана с темпами старения населения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет.

Обеспечить пенсиями в будущем нынешнее активное население можно только через внедрение накопительных пенсионных фондов. Но это не касается тех, кто выйдет на пенсию через пять лет.

На сегодня запланированная модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ + 1% из другого источника.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения рассказал о том, что с 2023 года в Украине начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями.