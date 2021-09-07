Украина Денег у них станет больше: в сентябре четыре знака Зодиака ожидает успех в финансах

2021-09-07 20:00

Астрологи, которые ранее назвали самый жадный знак Зодиака, рассказали, к кому из представителей гороскопа в сентябре деньги сами будут идти в руки.

Об этом пишет "Слова и фразы".

Близнецы

Деньги, как будто магнитом, будут притягиваться к представителям знака, однако у этого есть и другая сторона - они станут объектом внимания разного рода мошенников и обманщиков. Чтобы успех не превратился в поражение, Близнецам стоит быть максимально внимательными.

Лев

Львам, чтобы привлечь к себе финансовый успех, необходимо преодолеть все свои сомнения и уверенно идти к своей цели. Тех, кто недооценивает себя и не использует свой потенциал, могут преследовать неудачи.

Скорпион

Доходы будут зависеть от вложенных усилий. Скорпионам необходимо максимально повысить свою продуктивность и тогда прибыли будут впечатляющими. Астрологи настаивают, что сейчас не время отдыхать, так как возможности заработать будут следовать одна за одной.

Водолей

Финансовый успех Водолею принесет реализация собственных креативных проектах. При чем, могут "выстрелить" даже те идеи, которые ранее не имели успеха. Хороший период для монетизации собственных задумок.