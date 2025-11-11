Життя У школі Львова стався спалах кишкової інфекції - постраждали щонайменше 19 осіб

2025-11-11 12:27

У Львові стався спалах кишкової інфекції, внаслідок якого постраждали 19 осіб, більшість – діти. Епіцентром спалаху став ліцей Оріяна. Про це повідомило Суспільне Львів із посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За словами заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні Андрія Орфіна, перші випадки госпіталізації почали реєструвати ще 5 листопада. Діти, які харчувалися у шкільній їдальні, звернулися до медиків із симптомами гострої кишкової інфекції – нудотою, болем у животі, підвищеною температурою, слабкістю, діареєю та багаторазовим блюванням.

"Серед пацієнтів – 14 учнів школи, один працівник закладу та двоє контактних осіб. Зокрема, це дитина віком рік і шість місяців, яка мешкає разом із хворим учнем, та її мати", – зазначив лікар.

Медики відібрали біоматеріали у пацієнтів для визначення збудника інфекції. Наразі тривають бактеріологічні та вірусологічні дослідження. Фахівці також проводять епідеміологічне розслідування, опитують госпіталізованих, перевіряють воду, продукти харчування та змиви з об’єктів шкільної їдальні.

Станом на 10 листопада зафіксовано 19 випадків захворювання, з них 18 осіб госпіталізовано. Серед постраждалих – 17 дітей віком до 15 років.

У Львівському центрі контролю хвороб офіційно не називають навчальний заклад, однак у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА підтвердили, що йдеться про ліцей Оріяна.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм, що призвело до масового отруєння (ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України). Винним загрожує штраф до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.