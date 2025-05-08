ВОЙНА В Украине ЧП в Хмельницком ТЦК: после прохождения военно-врачебной комиссии мужчина выбросился из окна

2025-05-08 12:30

Мужчина выпрыгнул из окна второго этажа Хмельницкого ТЦК, пока ожидал решения военно-врачебной комиссии. Медики оказали помощь пострадавшему, теперь он находится в больнице. Физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось, заявили в Хмельницком ТЦК и СП.

"Военнообязанный, который находился на втором этаже территориального центра после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), ожидая заключения комиссии, совершил попытку побега через окно", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь и отвезли его в больницу, добавили в центре.

Ни одна административная процедура не является настолько безвыходной, чтобы оправдывать радикальные поступки, резюмировали в ТЦК.