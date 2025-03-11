В Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК, который потребовал их документы

В Хмельницком двое мужчин напали на сотрудника ТЦК, нанеся ему многочисленные телесные повреждения. Об этом сообщил Хмельницкий областной ТЦК.
Указано, что инцидент произошел во время проверки документов и оповещения военнообязанных.
"Двое находившихся в розыске граждан во время проверки документов оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, нанеся ему многочисленные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Оба правонарушителя задержаны и переданы правоохранительным органам. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет.