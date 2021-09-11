Украина Названые самые противные знаки Зодиака - палец в рот не клади, откусят с рукой

2021-09-11 13:00

Астрологи назвали самые противные знаки зодиакального круга. Не стоит класть палец в рот Стрельцам, Козерогам и Ракам.

Об этом пишет InStyle.

Рак

Третью строчку своеобразного рейтинга занимают Раки, у которых проблемы с чувством такта и в целом с моралью. Ради призрачной цели они многое приносят в жертву, но в итоге сами не понимают, зачем все это было. Кроме того, они не умеют обеспечивать материальный достаток.

Козерог

Взять серебро в соревнованиях самых неприятных людей, Козерогам помогла их привычка постоянно ворчать и читать мораль. Рожденные под этим созвездием отличаются повышенной требовательностью к окружающим и склонностью к двойным стандартам.

Стрелец

И наконец чемпион среди вредин – скандальный Стрелец. Представителям этого знака Зодиака нравится выяснять отношения и доводить окружающих до кипения. Кроме того они – известные интриганы и могут загребать жар чужими руками, устраивая конфликты между другими людьми.